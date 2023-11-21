В Нижегородской области появятся четыре новых образовательных кластера

Число образовательных кластеров, создаваемых в Нижегородской области по программе «Профессионалитет», увеличится до десяти в 2024 году. Об этом министр образования и науки региона Михаил Пучков сообщил во вторник на заседании комитета законодательного собрания по экономике, промышленности и развитию предпринимательства во вторник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Пучков напомнил, что в Нижегородской области созданы шесть образовательных кластеров профессиональной подготовки в партнерстве с промышленными предприятиями. Подготовка специалистов ведется в области металлургии, машиностроения и сельского хозяйства. Еще четыре кластера создаются для химпрома, радиоэлектронной промышленности, строительной и гуманитарной отраслей. Дополнительно прорабатывается вопрос организации медицинского кластера на базе медколледжей.

Программа «Проффесионалитет» предполагает создание в России 331 профессионального кластера. Целью проекта заявлено создание новой гибкой системы подготовки кадров с учетом современных требований экономики. Программа предполагает максимальную интеграцию учреждений среднего профессионального образования и предприятий реального сектора с учетом кадровой потребностей и технологических процессов.

По данным министерства, в Нижегородской области работают 73 организации среднего профобразования, обучая по 137 специальностям и 55 рабочим профессиям 66,1 тыс. человек. В 2023 году на учебу поступили 14,8 тыс. человек, программы профобучения окончили 18 тыс. человек. При этом 99,5% выпускников трудоустроены, в общую цифру также входят ушедшие в армию. Таким образом, в реальном секторе экономики задействованы 61,2% выпускников, еще 12,2% поступили в вузы. В декрете находятся 1,2% выпускников, а 0,5% трудоустроены неофициально. Впрочем, депутаты полагают, что выпускники колледжей не смогут закрыть потребности предприятий: потребности только промышленного кластера «Кулебаки-Выкса-Навашино» превышают 10 тыс. человек.

Владимир Зубарев