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Более 10 тысяч специалистов понадобится кластеру «Кулебаки-Выкса-Навашино»

В Навашине при участии депутатов регионального заксобрания, представителей нижегородского правительства, НАПП и «Областного кадрового агентства» (ОКА) состоялся круглый стол, касающийся разработки пилотной программы промышленного кластера «Кулебаки-Выкса-Навашино». Среди основных рисков развития трех муниципалитетов эксперты АНО ОКА отметили острый дефицит кадров. В ближайшие два года потребность территории в квалифицированных специалистах составит 10,6 тыс. человек.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для сотрудников необходимо новые квартиры, однако новых коммерческих проектов по жилой застройке в Кулебаках, Выксе и Навашино не ведется, хотя насущная потребность кластера была оценена в 160 тыс. кв. м. жилья. Кроме того, участники совещания отметили такую серьезную проблему как нежелание молодых специалистов оставаться работать в глубинке. Местная молодежь после обучения зачастую мигрирует на работу в Москву и соседнюю Владимирскую область, куда из Навашинского района ближе добираться, чем до Нижнего Новгорода.

Для решения квартирного вопроса было решено обсудить с представителями банка «Дом.РФ» возможность по строительству жилья для работников промышленных предприятий в Кулебаках, Выксе и Навашине. «Промышленный потенциал трех территорий взаимосвязан – людьми, географическим положением, системой подготовки кадров. Для решения проблемы кадрового дефицита нужен комплексный подход, этот вопрос не решается исключительно в плоскости образования. Важно развивать инфраструктуру, создавать комфортную городскую среду, предоставлять качественные услуги образования, здравоохранения. Но также важно совершенствовать механизмы подготовки специалистов по целевым договорам с предприятиями. Это есть и сейчас, но работает недостаточно эффективно: между предприятиями существует жесткая конкуренция за квалифицированные кадры», – отметил председатель комитета заксобрания по экономике Игорь Норенков.

Иван Сергеев

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