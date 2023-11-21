Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о новом пакете помощи Украине в €1,3 млрд

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине в размере €1,3 млрд, сообщило немецкое издание Kurier. В пакет в том числе войдут четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Iris T-SLM, а также артиллерийские боеприпасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус (слева) и глава Минобороны Украины Рустем Умеров

Фото: Gleb Garanich, Reuters Борис Писториус (слева) и глава Минобороны Украины Рустем Умеров

Фото: Gleb Garanich, Reuters

О новом пакете военной помощи господин Писториус сообщил в ходе встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Сегодня, 21 ноября, Борис Писториус прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом. По данным AFP, в ходе него господин Писториус намерен принять участие в церемонии возложения венков на Майдане в центре Киева и посетить центр военной подготовки.

13 ноября Борис Писториус заявлял, что в 2024 году Германия планирует удвоить военную помощь Украине, повысив ее до €8 млрд. С начала боевых действий России на территории Украины военная, гуманитарная и финансовая помощь Германии в совокупности составила €22 млрд.