Нововоронежские спортсмены удостоились медалей Чемпионата России

17–18 ноября в Нововоронеже, на городском стадионе «Старт», состоялся Чемпионат и Первенство России по киокусинкай (дисциплина Синкёкусинкай). Манеж стадиона «Старт» собрал более 200 лучших бойцов из 29 регионов страны.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

Спортсмены, включая основной состав сборной России, соревновались в двух разделах: ката (демонстрация условных комплексов разной сложности) и кумите (полноконтактные поединки). На татами можно было увидеть самый зрелищный и самый жесткий виды этого единоборства. Следует отметить, что состязания такого ранга и ранее проходили в Нововоронеже, который обладает хорошей спортивной базой. Помощь и поддержку в проведении соревнований оказал Концерн «Росэнергоатом».

«Концерн «Росэнергоатом» всегда поддерживает массовые спортивные мероприятия. Сегодня этот вид спорта развивается в четырёх городах присутствия атомных станций, где им занимается 700 человек. Будем и дальше прикладывать усилия для развития этого направления», - сказал на церемонии награждения директор Департамента кадровой работы Концерна «Росэнергоатом» Сергей Гудин.

Нововоронеж представляли мастера спорта Алексей и Александр Кирьяновы. Братья входят в состав сборной России и тренируются у сэнсэя из Нововоронежа Сергея Акатова. Алексей Кирьянов — студент Нововоронежского политехнического института, планирует связать свою судьбу с работой на Нововоронежской АЭС. Напомним, что недавно он в третий раз стал победителем Кубка России в весовой категории до 65 кг. В этот раз он занял 3 место в своей категории. Его брат Александр показывал мастерство в категории до 75 кг, где стал победителем и занял первое место.

Среди нововоронежских спортсменов в Первенстве России отличился Иван Цуканов — 3 место в категории 16-17 лет до 60 кг. Первое место в командном зачёте заняла сборная Москвы, второе у Кемеровской области, третье у Ульяновской области.