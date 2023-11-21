Топливная компания «ЕвроТранс» привлекла более 13,5 млрд руб. благодаря IPO

Компания «ЕвроТранс», владеющая сетью АЗС «Трасса» в Москве и Московской области, в ходе IPO привлекла около 13,5 млрд руб. Ее капитализация на момент старта торгов составила 40 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

IPO компании проводилось путем сбора внебиржевых и биржевых заявок. Сбор заявок закончился 20 ноября. В результате акционерами компании стали около 20 тыс. розничных инвесторов. «Средства, привлеченные эмитентом за счет дополнительной эмиссии акций, составили примерно 13,5 млрд руб. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 40 млрд руб.» — указано в сообщении.

Основные акционеры компании воспользовались преимущественным правом и дополнительно приобрели акций на 1,2 млрд руб. Дочерняя компания «Трасса ГСМ» приобрела акций «ЕвроТранса» на 1 млрд руб. в рамках оферты на дополнительную покупку акций. «Остальные 11,3 млрд руб. были привлечены от широкого круга физических и юридических лиц»,— отметили в компании.

Акционеры «ЕвроТранса» — Игорь Мартышов (65%), Николай Дорошенко (15%), Сергей Алексеенков (15%) и Олег Алексеенков (5%). Средства, полученные от продажи акций, пойдут на инвестиционные проекты компании. Торги на Московской бирже начались сегодня, 21 ноября, в 15:30. Стартовая цена одной акции составила 250 руб.

Александра Горошилова