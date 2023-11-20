В Тюменской области после гибели троих детей в пожаре возбудили уголовное дело

Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) из-за пожара, во время которого погибли трое мальчиков 8, 11 и 15 лет в Ялуторовске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Предварительной причиной смерти называется отравление угарным газом.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят допрос очевидцев. По данным следствия, всего в квартире двухэтажного деревянного дома на ул. Тюменской находились пятеро детей и их мать. Женщина и дети 8-ми и 4-х лет госпитализированы из-за травм.

Как сообщили в МЧС России, семья проживала на втором этаже дома. При этом на момент прибытия первых подразделений пожарной охраны видимое возгорание происходило в квартире на первом этаже.

Площадь пожара составила 100 кв. м. На месте тушения применялись четыре единицы основной пожарной техники и одна специальная, 22 человека личного состава.

Ирина Пичурина

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