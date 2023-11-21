Петербургские предприниматели отдали предпочтение пивным магазинам

В Санкт-Петербурге предприниматели за период с января по октябрь 2023 года по-прежнему активно открывают пивные точки. Такой бизнес привлекает их за счет небольших вложений и спроса на алкогольную продукцию, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные IT–компании «Эвотор».

Помимо пивных магазинов в лидерах также отделы с одеждой, на их долю пришлось по 7% от новых открытий. На втором месте кофейни и специализированные продовольственные магазины (по 6%). Также в Петербурге за десять месяцев открывали киоски с мороженым (5%), магазины шаговой доступности и табачные лавки (по 4%). На салоны красоты, кафе, мини-отели и автомагазины пришлось по 3% от общего числа открытий.

Эксперты отмечают, что для продажи алкогольной продукции предпринимателям достаточно лицензии на работу магазина как объекта общественного питания. Это дает право в светлое время суток продавать слабоалкогольные напитки, а вечером вести работу как ресторан. К тому же потребители в непростые времена тратят больше денег на подобную продукцию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга чаще других россиян используют алкоголь для борьбы со стрессом на работе.

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