Петербуржцы оказались более падкими на алкоголь в борьбе со стрессом на работе

Жители Санкт-Петербурга по сравнению с другими россиянами оказались более склонны к борьбе со стрессом на работе с помощью пагубной привычки. Такие данные привели в пресс-службе hh.ru.

Аналитики компании исследовали эту проблему совместно с экспертами психологической платформы Alter, чтобы выявить наиболее распространенные способы борьбы со стрессом из-за трудовой деятельности. На первом месте оказался полноценный сон, как действующий метод его назвали 45% опрошенных петербуржцев.

Вторую строчку заняли разговоры с семьей, близкими и друзьями, они помогают 39% респондентов. В тройку лидеров также вошли занятия спортом, в борьбе со стрессом на работе они действенны для 32% жителей Петербурга. Следом идут медитация и дыхательные упражнения (16%), консультации у психолога (11%) и прием лекарств (13%).

Среди тех способов, которые негативно сказываются на здоровье, прежде всего алкоголь. В нем видят метод в борьбе со стрессом 16% опрошенных. Такой показатель на 3 п. п. выше, чем в среднем по стране. Также жители Петербурга отдают предпочтение кофе (9%), курению (15%) и еде (23%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 19% сотрудников, работающих в офисе, проводят более пяти встреч в режиме онлайн за один день.

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