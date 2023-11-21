В 2023 году на Кубани установили больше 60 станций для электромобилей

В течение всего года в разных частях Краснодарского края устанавливали зарядные станции для электромобилей. За неполный год установили 66 таких «заправок», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Станции появились в крупных городах и на дорогах регионального значения. К 2030 году в регионе планируют установить более 464 зарядных станций. Каждый год будут устанавливать в среднем от 50 до 70 станций, заявил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В администрации напомнили, что в прошлом году в крае появились 89 зарядных станций для электрокаров. На зарядку у владельцев таких машин уйдет около 30–45 минут.

В марте Кубань заняла четвертое место в стране по количеству зарегистрированных электрокаров. Их количество в регионе на тот момент превысило 1,3 тыс.

Вячеслав Рыжков

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