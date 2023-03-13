Кубань стала четвертым регионом РФ по числу зарегистрированных электромобилей

Краснодарский край занял четвертое место в России по числу зарегистрированных легковых электромобилей. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат».

Всего на Кубани зарегистрировано 1,37 тыс. единиц автомобилей с электродвигателем. Эксперты прогнозируют рост числа электрокаров в РФ с началом работы собственного производства.

«В 2023 году в нашей стране планировалось выпустить порядка 7,4 тыс. электрокаров, однако производители уже заявили, что соберут более 18,5 тыс. единиц. Таким образом, уже в 2024 году российский электропарк может вырасти чуть ли не вдвое»,— говорится в исследовании.

В 2025 году автопроизводители планируют выпустить еще 52 тыс. электромобилей. Развитию индустрии, в числе прочего, способствует строительство новых зарядных станций в регионах РФ.

В общей сложности в России зарегистрированы 20,6 тыс. электромобилей. Больше всего — в Москве (3,4 тыс. единиц). Далее следуют Приморский край (1,7 тыс. ед.) и Иркутская область (1,6 тыс. ед.).

Анастасия Донскова

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