Совладельцем петербургского IT-холдинга Fplus стала компания миллиардера Барабанова

Долю в петербургском IT-холдинге Fplus (до 2023 года носил название ГК «Марвел») выкупила инвестиционная компания «Икс 2», основным собственником которой является миллиардер Олег Барабанов. Об этом 21 ноября сообщает «Новый проспект».

Сумма сделки не уточняется, однако по данным собеседников издания, она могла достигать 65 млрд рублей — из-за хороших перспектив этого бизнеса.

Компании «Икс 2» теперь принадлежит 19% акций Fplus, еще 6% получил бизнесмен Александр Синяк, которого связывают с холдингом «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Ранее владельцем указанных долей являлся генеральный директор Fplus Алексей Мельников, у которого сейчас остается 75% акций холдинга.

В портфель инвестиционной компании «Икс 2» входит автодилерский холдинг «РРТ», лизинговая компания «Икс-Лизинг», IT-разработчик Kite, торговый дом ABM-trade, производитель арматуры «Знамя труда». Владельцы компании — Олег Барабанов (71% акций), Алена Баендаева (25%) и Андрей Ивойлов (4%).

Компания Fplus, в свою очередь, производит смартфоны, серверы, планшеты, ПК и т.д., а также развивает розничную сеть «Всесмарт». Совокупная выручка IT-холдинга за 2022 год составила более 215 млрд рублей. Основной владелец Fplus Алексей Мельников ранее работал заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка России.

Ранее «Ъ» писал, что компания Fplus хочет отсудить у основателя входящей в холдинг компании «Марвел-Дистрибуция» Сергея Гирдина и двух бывших топ-менеджеров 2,1 млрд рублей.