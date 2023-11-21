«Биннофарм Групп» — лидер планирования подач на приведение регистрационных досье в соответствие с требованиями ЕАЭС

В рамках научно-практической конференции «Регуляторная практика и регистрация лекарственных средств «РЕГЛЕК 2023» компания «Биннофарм Групп» была признана победителем в номинации «Лидеры планирования подач на приведение регистрационных досье в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза».



244 регистрационных удостоверения или 94,94 % активного портфеля лекарственных препаратов «Биннофарм Групп» уже приведено в соответствие требованиям международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

Гульнара Сетдекова, директор по исследованиям и регуляторике «Биннофарм Групп»: «С развитием общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза формируются новые нормативные требования к проведению исследований, формированию и представлению регистрационных материалов на платформе регуляторной базы ЕАЭС. Сейчас идет переходный период, и особенно важно правильно и эффективно организовать работу внутри компании по приведению регистрационных досье в соответствие с требованиями. «Биннофарм Групп» в этом смысле занимает лидирующие позиции. Выработанная нами стратегия работы позволяет успешно проходить необходимые процедуры в минимальные сроки».

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ООО «Биннофарм Групп»