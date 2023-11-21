Попытка пересечь границу с Россией на лодке обернулась французу уголовным делом

Гражданин Франции предпринял попытку пересечь границу с Россией в одном из районов Ленинградской области на лодке. Правонарушителя задержали, в отношении его возбудили уголовное дело, передает «Деловой Петербург».

Иностранец намеревался проникнуть на территорию России, проигнорировав установленные пункты пропуска, с помощью реки Нарва еще в начале ноября. Он был задержан, по факту нарушения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ.

На заседании Кингисеппского городского суда французу избрали меру пресечения в виде задержания под стражу на месяц. В случае обвинительного приговора его могут лишить свободы на срок от двух до шести лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Финляндии может полностью закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией в среду, 22 ноября.

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