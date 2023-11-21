Дорожные службы Ижевска работают в усиленном режиме из-за снегопада

В столице Удмуртии дорожные службы и бригады ручного труда работают в усиленном режиме из-за интенсивного снегопада, сообщает пресс-служба администрации города. Ночью в приоритете у дорожников были магистрали. В настоящее время рабочие продолжают расчищать дороги, межквартальные проезды и тротуары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Водителей автомобилей просят отдавать приоритет в движении колоннам спецтехники и не препятствовать их движению.

Напомним, на утро 21 ноября максимальные высоты снежного покрова зарегистрировали на метеостанциях в Ижевске — 14 см, Можге — 13 см, Сарапуле —10 см. В Воткинске нападало 6 см снега, в Игре — 5 см.