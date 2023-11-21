Расплатиться в магазинах «ВкусВилл» в Петербурге теперь можно с помощью улыбки

На кассах магазинов «ВкусВилл» в Санкт-Петербурге внедрили биометрию для оплаты покупок, сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк».

Помимо Северной столицы, сервис теперь будет доступен также в Москве и области, в Казани, Пензе, Ростове-на-Дону и еще в более 140 городах. Оплата товаров с помощью биометрии поможет покупателям, забывшим платежные средства, или же в случае, когда телефон полностью сел.

«Наша совместная работа помогает сберегать планету и здоровье людей. Отказ от чеков и пластика, внедрение биометрии в работу магазинов — важные шаги в этом направлении»,— отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2024 году в метро Петербурга планируют ввести системы оплаты проезда по биометрии.

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