В петербургское метро можно будет спуститься по биометрии
В метрополитене Санкт-Петербурга и еще в пяти городах России установят систему для входа по биометрии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Поволоцкого.
Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ
Помимо Северной столицы, доступ к метро по биометрии в 2024 году планируют ввести в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. В столице уже внедрена такая система, за два года ею воспользовались 80 млн раз.
В половине городов из списка уже подтверждены дорожные карты по проекту. В ЦБТ намерены согласовать дальнейшие действия с другими субъектами РФ в ближайшие месяцы.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в отношении ГУП «Петербургский метрополитен» ФАС России возбудила дело, причиной стали высокие тарифы на размещение оборудования операторов сотовой связи в подземке.