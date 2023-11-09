В петербургское метро можно будет спуститься по биометрии

В метрополитене Санкт-Петербурга и еще в пяти городах России установят систему для входа по биометрии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Поволоцкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Помимо Северной столицы, доступ к метро по биометрии в 2024 году планируют ввести в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. В столице уже внедрена такая система, за два года ею воспользовались 80 млн раз.

В половине городов из списка уже подтверждены дорожные карты по проекту. В ЦБТ намерены согласовать дальнейшие действия с другими субъектами РФ в ближайшие месяцы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в отношении ГУП «Петербургский метрополитен» ФАС России возбудила дело, причиной стали высокие тарифы на размещение оборудования операторов сотовой связи в подземке.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте