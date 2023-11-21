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Из самарского ТЦ «Мега» эвакуировали 850 человек

Пожарная сигнализация сработала в самарском ТЦ «Мега» во вторник днем. Сообщение о происшествии в Красноглинском районе на Московском шоссе, 24 км, 5, поступило на пульт оперативных служб в 11:57 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 850 человек»,— говорится в сообщении.

Установлено, что на 1 этаже в паркинге произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Это не первый подобный случай в торговом центре.

Ранее в «Меге» сработала пожарная сигнализация из-за пригорания пищи. Из ТЦ было эвакуировано 150 человек.

Георгий Портнов

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