В Самаре из ТЦ «Мега Сити» эвакуировали 150 человек

Пожарная сигнализация сработала в самарском ТЦ «Мега Сити» в понедельник днем. Сообщение о происшествии в Октябрьском районе на ул. Ново-Садовая, 160м, поступило на пульт оперативных служб в 12:40 (MSK+1). Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.

«Прибывшими подразделениями установлено, что на втором этаже в кафе произошло пригорание пищи»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До приезда пожарно-спасательных подразделений из ТЦ было эвакуировано 150 человек.

Никто не погиб и не пострадал. Ранее в Самаре эвакуировали людей из бизнес-центра «Скала Холл».

Георгий Портнов