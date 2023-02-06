Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре из ТЦ «Мега Сити» эвакуировали 150 человек

Пожарная сигнализация сработала в самарском ТЦ «Мега Сити» в понедельник днем. Сообщение о происшествии в Октябрьском районе на ул. Ново-Садовая, 160м, поступило на пульт оперативных служб в 12:40 (MSK+1). Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.

«Прибывшими подразделениями установлено, что на втором этаже в кафе произошло пригорание пищи»,– говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До приезда пожарно-спасательных подразделений из ТЦ было эвакуировано 150 человек.

Никто не погиб и не пострадал. Ранее в Самаре эвакуировали людей из бизнес-центра «Скала Холл».

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...