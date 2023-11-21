Пролетарский завод подал иск к пермскому предприятию «ЗападУралМеталл»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск ПАО «Пролетарский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), который петербургское предприятие подало к пермской компании ООО «ЗападУралМеталл». Сумма исковых требований составляет 1,3 млн рублей. Согласно материалам картотеки арбитражных дел, суть иска на данный момент не уточняется.

Как сообщает АБН, ранее предприятия уже судились — предметом спора стало взыскание неустойки со стороны компании из Перми в размере 226,8 тыс. рублей, однако «ЗападУралМеталл» ее не выплатил. Заседание по данному делу было назначено на 6 декабря 2023 года.

ООО «ЗападУралМеталл» зарегистрировано в городе Пермь в 2017 году как малое предприятие. Руководителем компании числится управляющий — индивидуальный предприниматель Виктор Кулаченко, учредителем — бизнесмен Николай Калабин. В прошлом году ООО «ЗУМ» отчиталось о выручке в размере 385,5 млн рублей при чистой прибыли 45,1 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с петербургского ЦКБ «Нептун» через суд требуют более 350 млн рублей за срыв строительства круизных судов.

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