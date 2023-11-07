С ЦКБ «Нептун» требуют более 350 млн рублей за срыв строительства круизных судов

С АО «Центрального конструкторского бюро “Нептун”», работающего в Санкт-Петербурге, требуют 350 млн рублей за срыв контракта по строительству круизных судов для Севастополя. Государственной транспортной лизинговой компании удалось уже взыскать с предприятия 78,2 млн рублей, сообщает «Деловой Петербург».

ГТЛК направила иск в отношении компании из Северной столицы, так как ответчик не поставил ни одно судно до 28 октября, содержится в тексте решения Арбитражного суда Москвы. По контракту «ЦКБ “Нептун”» должно было собрать для ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» пять круизных судов. Сумма в 78,2 млн рублей, которую взыскали с предприятия, стала банковской гарантией, которую в Севастополе получили от Московского кредитного банка.

Сторона заказчика уже полтора года судится из-за условий контракта. Дело несколько раз рассматривалось в суде. При этом «Нептун» в защиту своих интересов указывал, что техническая документация оформлена некорректно, что выполнить работу не позволяют ограничения из-за коронавируса, приводились и другие аргументы. К компании из Петербурга есть еще несколько исков, на 38,7 млн рублей и на 238,7 млн рублей. При этом на фоне срыва контракта ГТЛК обратилась за услугами к АО «НПП “Авиационная и морская электроника”» (АМЭ).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, петербургский суд наложил запрет для Europol Gaz (EG, Польша) продолжать процесс против «Газпром экспорта» в стокгольмском арбитраже и назначил штраф за его нарушение в размере 1,5 млрд долларов.

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