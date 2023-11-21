Центр Белгорода к Новому году за 740 тысяч рублей украсит местная компания

Муниципальное учреждение «Управление Белгорблагоустройство» выбрало местное ООО «Инфинити» подрядчиком для монтажа и обслуживания новогоднего оформления в облцентре. Компания победила в аукционе, снизив начальную цену контракта с 1,9 млн до 740,3 тыс. руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В торгах участвовали еще две компании, которые предложили выполнить работы за 750 тыс. руб. (второе место) и 1,9 млн руб. (третье место). Их названия не раскрываются.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Инфинити» было зарегистрировано в Белгороде в 2019 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 15 тыс. руб. 50% компании принадлежит ее генеральному директору Дмитрию Сычу, еще 50% — Сергею Редько. С 2022 года общество получило шесть госконтрактов от «Управления Белгорблагоустройства» на общую сумму 23,5 млн руб.

Подрядчику нужно будет установить световую композицию «Интерактивный павильон», которую местные СМИ называют «Эрмитажем», три световые фигуры «Въездные арки» и три световые фигуры «Балерина», а также смонтировать световое оформление зданий мэрии и Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина. Работы необходимо выполнить в течение трех дней, обслуживать элементы оформления — до 10 января 2024 года.

В начале октября «Белгорблагоустройство» заключило с «Инфинити» контракт на ремонт элементов новогоднего оформления облцентра за 7,9 млн руб. В ходе выполнения работ их стоимость выросла до 8,7 млн руб.

Алина Морозова

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