Жители Московской и Российской улиц Краснодара остались без света

Днем 21 ноября в Краснодаре произошла энергоавария. Без света остались жители Прикубанского округа города, сообщили в ЕДДС.

Из-за аварии отключились 17 подстанций. Электроэнергии нет в домах на Российской, Московской, Зиповской, 40 лет Победы и других улицах.

Восстановительные работы уже ведутся. Планируемые сроки их окончания не уточняются.

В Крыму тысячи жителей из-за ветра и осадков остались без света. Электроснабжение планируют восстановить к вечеру вторника.

Вячеслав Рыжков

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