Электроснабжение жителей Крыма планируют восстановить к вечеру

В Крыму продолжают устранять последствия штормового ветра и ливней. Тысячи жителей полуострова в Черноморском и Симферопольском районах остаются без света, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

На восстановительных работах заняты 36 аварийных бригад ГУП РК «Крымэнерго». Восстановить электроснабжение планируют к вечеру 21 ноября.

Господин Аксенов сообщил также, что из-за ливней подтопило несколько домов на Южном берегу Крыма. Проблемой занимаются на местах. Введение режима по Крыму ЧС не планируется. Ситуация, по словам Сергея Аксенова, контролируемая.

Непогода обрушилась на юг России утром 21 ноября. В Сочи из-за шторма в море смыло несколько пляжей.

Вячеслав Рыжков

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