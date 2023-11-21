FT: объем венчурных инвестиций в Израиль резко снизился после начала войны

После нападения боевиков радикального движения «Хамас» на Израиль и последовавшего обострения палестино-израильского конфликта существенно сократились венчурные инвестиции в израильские стартапы. Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные исследовательской компании IVC, в октябре капиталовложения в местные технологические компании составили $325 млн. Всего было совершено 120 сделок. Для сравнения: в сентябре было 232 сделки на общую сумму $1 млрд. Таким образом, общая сумма венчурных инвестиций сократилась более чем в три раза.

«Некоторые стартапы были близки к завершению раунда инвестирования, близки к сделке, все шло хорошо. А потом началась война. Инвесторы не ушли, они просто сказали, что хотят подождать и посмотреть (на развитие событий.— “Ъ”)»,— рассказывает управляющий партнер израильского венчурного фонда Pitango Чеми Перес.

Периоды, когда венчурные инвестиции в израильский хайтек снижались, случались и до этого. Так, например, после роста во время пандемии вложения снизились в условиях макроэкономической нестабильности и роста процентных ставок. Однако снижение после начала войны оказалось намного более резким.

Яна Рождественская