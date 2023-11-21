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Ярославская облдума утвердила треть состава общественной палаты

Ярославская областная дума выбрала 25 человек в новый состав региональной общественной палаты. В палату войдут как минимум 7 новых членов. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что срок полномочий членов Общественной палаты Ярославской области истекает в марте 2024 года. Выдвижение в новый состав проходило весь октябрь.

Сегодня на заседании облдумы депутаты тайным голосованием избрали 25 членов. Всего в думу было представлено 49 кандидатов.

Из новых членов в состав войдут волонтер и ветеран боевых действий Сергей Аверкин, главный врач ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» Станислав Белокуров, директор благотворительной социально-медицинской организации «Дом милосердия кузнеца Лобова» Алексей Васиков, главный врач ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» и главный психиатр-нарколог ЯО Александр Волков, вице-президент Ярославского Автотранспортного Союза Михаил Журавлев, проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Михаил Ильин, председатель Ассоциации по содействию в социально-культурном и экологическом развитии общества «РЕ:ФОРМА» Артем Козлов. Остальные входят в действующий сейчас состав.

Еще 25 членов палаты утвердит губернатор из кандидатур, предложенных ему общественными объединениями. Утвержденные 50 членов палаты избирают еще 25 из кандидатов от местных общественных объединений.

Алла Чижова

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