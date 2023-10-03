Началось выдвижение кандидатов в областную общественную палату

В Ярославской области началось формирование нового состава региональной Общественной палаты. Документы будут приниматься с 3 октября по 1 ноября. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественная палата Ярославской области//«Вконтакте» Фото: Общественная палата Ярославской области//«Вконтакте»

Срок полномочий членов Общественной палаты Ярославской области истекает в марте 2024 года. 25 членов палаты утверждает губернатор из кандидатур, предложенных ему общественными объединениями, еще 25 — облдума из выдвинутых некоммерческими организациями. Утвержденные 50 членов палаты избирают еще 25 из кандидатов от местных общественных объединений.

Документы о кандидатах некоммерческие организации должны подать до 1 ноября 2023 года. Общественная палата состоит из 75 человек и избирается на 3 года.

Алла Чижова