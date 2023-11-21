Почти 60% екатеринбуржцев ждут повышения зарплаты в 2024 году

В новом году 59% екатеринбуржцев ожидают повышения зарплаты, 35% — стабильную работу компании. Также по 26% граждан в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые задачи. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным портала, еще 26% горожан надеются на взаимопонимание с руководством. Улучшить условия труда желают 21% екатеринбуржцев, 16% ожидают пересмотра системы мотивации. 11% хотели бы признания своих заслуг, 9% — снижения нагрузки. 5% желают улучшить взаимоотношения в коллективе. Только 8% жителей столицы Урала в будущем году не ожидают изменений в работе.

«Горожане с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц чаще мечтают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивых коллегах. С ростом уровня доходов увеличивается число запросов на повышение зарплаты, улучшение условий труда, расширение компенсационного пакета, карьерный рост и интересные задачи»,— сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре в Екатеринбурге количество вакансий с оплачиваемым питанием и проездом увеличилось в 3,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Полина Хабарова

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