В Екатеринбурге число вакансий с оплатой питания за год выросло в 3,5 раза

В ноябре в Екатеринбурге количество вакансий с оплачиваемым питанием и проездом увеличилось в 3,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в «Авито Работа». По данным аналитиков, средняя предлагаемая зарплата по таким вакансиям увеличилась за год на 14% до 89,1 тыс. руб.

Более всего увеличилось количество вакансий с оплатой питания и проезда в сфере домашнего персонала (в 6,1 раз за год). Средняя предлагаемая зарплата за данный период выросла в 2,3 раза до 64,4 тыс. руб.

Число вакансий в сегменте производства и сельского хозяйства увеличилось год к году в четыре раза, в сфере автомобильного бизнеса — в 3,9 раза. При этом средняя предлагаемая зарплата выросла на 14% (до 104,1 тыс. руб.) и на 9% (до 102,8 тыс. руб.) соответственно. Кроме того, в сфере производства и сельского хозяйства на 18% увеличилось число откликов на вакансии.

«В условиях повышенного спроса на кадры работодатели готовы поощрять и стимулировать к переезду квалифицированных кандидатов из других городов, компенсируя им финансовые издержки за переезд, питание, а иногда и проживание»,— подчеркнул управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Анастасия Таначева

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