Петербуржцев тревожит невозможность посмотреть в кинотеатрах фильмы из США

Жители Санкт-Петербурга озвучили, какие вещи тревожат их больше всего. На первом месте оказалось отсутствие фильмов голливудских студий в городских кинотеатрах, указали в пресс-службе Национального индекса тревожностей. КРОС».

В первую очередь граждан тяготит то, что некоторые зарубежные фильмы транслируются неофициально, в формате «предсеансового обслуживания». Часть петербуржцев воспринимают это как отрыв России от мировой культуры.

На втором месте среди частых причин тревожности оказались трудности в путешествиях в страны Европы. За ними расположилась утрата позиций России в освоении космоса. Пользователи сервисов по аренде электросамокатов также попали в топ-5. Замыкает список обстановка в гражданской авиации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по информации онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, работа чаще всего вызывает тревожность у жителей Петербурга.

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