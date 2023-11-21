В Башкирии подготовят пункты размещения беженцев из Палестины

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству республики подготовить пункты временного размещения беженцев из Палестины, сообщает пресс-служба главы региона.

Во вторник на совещании под председательством руководителя МЧС России Александра Куренкова был рассмотрен вопрос о возможном размещении на территории республики около 250 жителей Палестины. «При этом во внимание приняли накопленный республикой опыт по проведению гуманитарных операций и приему беженцев»,— отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», Радий Хабиров поручил руководителю своей администрации Максиму Забелину организовать работу по сбору и отправке гуманитарных грузов жителям Газы (Палестина).

Булат Баширов

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