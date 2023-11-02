Глава Башкирии поручил оказать гуманитарную помощь жителям Газы

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителю своей администрации Максиму Забелину организовать работу по сбору и отправке гуманитарных грузов жителям Газы (Палестина), сообщила пресс-служба господина Хабирова. Главы администраций городов и районов, в свою очередь, должны «проинформировать жителей и наладить соответствующую работу на местах».

Тему сбора гуманитарной помощи жителя Газы сегодня на встрече с господином Хабировым поднял председатель Духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин. «Мы обращаемся к вам по просьбе религиозных деятелей и наших неравнодушных земляков. Они хотят оказать гуманитарную помощь пострадавшему мирному населению Газы и просят оказать содействие в ее сборе и доставке»,— пояснил муфтий.

Радий Хабиров, сообщила пресс-служба, «поддержал инициативу жителей». «Башкортостан всегда протягивает руку помощи тем, кто нуждается в ней. Мы помогали народу Донбасса, отправляли гуманитарную помощь в Сирию и Ливию,— отметил он. — И, конечно, мы готовы оказать помощь жителям Газы, которые сегодня находятся в очень тяжелых условиях». На первом этапе, сообщил Радий Хабиров, следует подготовить для отправки лекарства, продукты питания, одежду.

Сбор гумпомощи будет проходить в логистическом центре на базе предприятия «Башсельхозтехника», говорится в сообщении.

Булат Баширов

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