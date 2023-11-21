Песков назвал Евромайдан спонсировавшимся из-за рубежа переворотом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Евромайдан, который начался в Киеве 21 ноября 2013 года, силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа. Он добавил, что для России «главное — достичь своих целей». Поэтому, по его словам, продолжается военная операция на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«То, что он спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран. Это тоже ни для кого не тайна. Поэтому, конечно, такая предрасположенность, скажем так, киевского режима есть»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы планируют свергнуть действующую украинскую власть в ходе операции «Майдан-3». Конечной целью плана России, по данным украинской разведки, является физическое устранение господина Зеленского.

21 ноября 2013 года правительство Николая Азарова объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ на это решение на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг — он продлился до 22 февраля 2014 года.