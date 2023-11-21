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Коммерсантъ FM
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Песков назвал Евромайдан спонсировавшимся из-за рубежа переворотом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Евромайдан, который начался в Киеве 21 ноября 2013 года, силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа. Он добавил, что для России «главное — достичь своих целей». Поэтому, по его словам, продолжается военная операция на территории Украины.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«То, что он спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран. Это тоже ни для кого не тайна. Поэтому, конечно, такая предрасположенность, скажем так, киевского режима есть»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы планируют свергнуть действующую украинскую власть в ходе операции «Майдан-3». Конечной целью плана России, по данным украинской разведки, является физическое устранение господина Зеленского.

21 ноября 2013 года правительство Николая Азарова объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ на это решение на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг — он продлился до 22 февраля 2014 года.

Фотогалерея

Хроника Евромайдана

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События, начавшиеся в Киеве в ноябре 2013 года, привели к многочисленным акциям протеста в течение следующих трех месяцев, столкновениям с силовиками, гибели более ста человек и в конечном итоге к смене власти в стране

События, начавшиеся в Киеве в ноябре 2013 года, привели к многочисленным акциям протеста в течение следующих трех месяцев, столкновениям с силовиками, гибели более ста человек и в конечном итоге к смене власти в стране

Фото: AP

21 ноября. Верховная рада не приняла закон об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко. Таким образом, было нарушено главное условие Евросоюза для подписания соглашения об ассоциации. Украинские парламентарии заявили о приостановке переговоров&lt;br>На фото: председатель Верховной рады Украины VII созыва Владимир Рыбак (слева) и лидер фракции Всеукраинского объединения «Батькивщина» Арсений Яценюк

21 ноября. Верховная рада не приняла закон об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко. Таким образом, было нарушено главное условие Евросоюза для подписания соглашения об ассоциации. Украинские парламентарии заявили о приостановке переговоров
На фото: председатель Верховной рады Украины VII созыва Владимир Рыбак (слева) и лидер фракции Всеукраинского объединения «Батькивщина» Арсений Яценюк

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель

21 ноября. В 22:00 на площади Независимости (или майдан Незалежности) в Киеве началась стихийная акция протеста. В ней участвовали от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек

21 ноября. В 22:00 на площади Независимости (или майдан Незалежности) в Киеве началась стихийная акция протеста. В ней участвовали от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

22-23 ноября. Митинги сторонников евроинтеграции собрались по всей Украине. В Киеве митингующие, несмотря на судебный запрет, установили возле монумента Независимости пять туристических палаток, которые позже разобрали бойцы спецподразделения «Беркут»

22-23 ноября. Митинги сторонников евроинтеграции собрались по всей Украине. В Киеве митингующие, несмотря на судебный запрет, установили возле монумента Независимости пять туристических палаток, которые позже разобрали бойцы спецподразделения «Беркут»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин  /  купить фото

24 ноября. Около 10 тыс. сторонников евроинтеграции собрались на митинг во Львове

24 ноября. Около 10 тыс. сторонников евроинтеграции собрались на митинг во Львове

Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости

24 ноября. В Киеве марш за евроинтеграцию закончился митингом на Европейской площади. Впервые прошли столкновения протестующих с бойцами «Беркута», применялся слезоточивый газ. Оппозиция заявила, что продолжит протесты

24 ноября. В Киеве марш за евроинтеграцию закончился митингом на Европейской площади. Впервые прошли столкновения протестующих с бойцами «Беркута», применялся слезоточивый газ. Оппозиция заявила, что продолжит протесты

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин  /  купить фото

26 ноября. Президент Украины Виктор Янукович в телеэфире обещал, что соглашение Украины с ЕС будет подписано, когда страна будет готова к этому экономически. Кроме того, президент призвал милицию и протестующих не применять силу в ходе акций протеста

26 ноября. Президент Украины Виктор Янукович в телеэфире обещал, что соглашение Украины с ЕС будет подписано, когда страна будет готова к этому экономически. Кроме того, президент призвал милицию и протестующих не применять силу в ходе акций протеста

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

27 ноября. В Киеве около 3 тыс. манифестантов прошли по проезжей части Крещатика на Майдан

27 ноября. В Киеве около 3 тыс. манифестантов прошли по проезжей части Крещатика на Майдан

Фото: AP / Sergei Grits

29 ноября. На саммите Восточного партнерства в Вильнюсе Виктор Янукович отклонил предложения ЕС подписать соглашение об ассоциации. В 4 утра «Беркут» начал разгон лагеря на Майдане. Был задержан 31 человек, около 40 — в больнице

29 ноября. На саммите Восточного партнерства в Вильнюсе Виктор Янукович отклонил предложения ЕС подписать соглашение об ассоциации. В 4 утра «Беркут» начал разгон лагеря на Майдане. Был задержан 31 человек, около 40 — в больнице

Фото: AP / Sergei Chuzavkov

1 декабря. На улицы снова вышли демонстранты, которые требовали уже не евроинтеграции, а отставки президента. На митинг, по оценкам организаторов, пришли 800 тыс. участников, в том числе подкрепление из Львова — 10 тыс. «революционеров», настроенных на борьбу с «донецкой бандой, захватившей Украину». Митингующие прошли шествием до площади Независимости, где снесли ограждения вокруг новогодней елки

1 декабря. На улицы снова вышли демонстранты, которые требовали уже не евроинтеграции, а отставки президента. На митинг, по оценкам организаторов, пришли 800 тыс. участников, в том числе подкрепление из Львова — 10 тыс. «революционеров», настроенных на борьбу с «донецкой бандой, захватившей Украину». Митингующие прошли шествием до площади Независимости, где снесли ограждения вокруг новогодней елки

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой  /  купить фото

1 декабря. Группа молодых людей пыталась штурмовать здание администрации президента Украины. Для этого в центр пригнали бульдозер

1 декабря. Группа молодых людей пыталась штурмовать здание администрации президента Украины. Для этого в центр пригнали бульдозер

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой

1 декабря. Противостояние между протестующими и бойцами «Беркута» продолжилось

1 декабря. Противостояние между протестующими и бойцами «Беркута» продолжилось

Фото: Reuters

8 декабря. В Киеве прошло народное вече, в котором участвовали, по разным оценкам, от 100 тыс. до 1 млн человек. Они требовали отставки президента и правительства Украины. Тем временем демонстранты под красно-черными флагами снесли установленный на Бессарабской площади памятник Ленину и разбили его

8 декабря. В Киеве прошло народное вече, в котором участвовали, по разным оценкам, от 100 тыс. до 1 млн человек. Они требовали отставки президента и правительства Украины. Тем временем демонстранты под красно-черными флагами снесли установленный на Бессарабской площади памятник Ленину и разбили его

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

9 декабря. Началась подготовка к штурму Майдана. Солдаты внутренних войск и бойцы «Беркута» окружили блокпосты оппозиции в правительственном квартале, после чего начали вытеснять митингующих с прилегающих улиц. Работники коммунальных служб разобрали баррикады. В столкновениях пострадали десять активистов и два сотрудника правоохранительных органов

9 декабря. Началась подготовка к штурму Майдана. Солдаты внутренних войск и бойцы «Беркута» окружили блокпосты оппозиции в правительственном квартале, после чего начали вытеснять митингующих с прилегающих улиц. Работники коммунальных служб разобрали баррикады. В столкновениях пострадали десять активистов и два сотрудника правоохранительных органов

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин  /  купить фото

В ночь на 11 декабря бойцы «Беркута» попытались штурмовать Майдан. Глава МВД Украины Виталий Захарченко призвал демонстрантов разойтись. Протестующие, заблокированные в здании киевской городской администрации, поливали силовиков водой из пожарных шлангов через открытые окна второго этажа, бросали дымовые шашки. В 9 утра начался штурм Киевской горадминистрации, закончившийся неудачей. В 11 часов утра все силы спецназначения покинули Крещатик и Майдан

В ночь на 11 декабря бойцы «Беркута» попытались штурмовать Майдан. Глава МВД Украины Виталий Захарченко призвал демонстрантов разойтись. Протестующие, заблокированные в здании киевской городской администрации, поливали силовиков водой из пожарных шлангов через открытые окна второго этажа, бросали дымовые шашки. В 9 утра начался штурм Киевской горадминистрации, закончившийся неудачей. В 11 часов утра все силы спецназначения покинули Крещатик и Майдан

Фото: Reuters

19 декабря. Рада проголосовала за освобождение от уголовного преследования участников акций протеста на Майдане

19 декабря. Рада проголосовала за освобождение от уголовного преследования участников акций протеста на Майдане

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель

22 декабря. На народном вече, на которое пришли 200 тыс. человек, объявлено о создании народного объединения «Майдан» &lt;br>На фото: нардеп Верховной рады Петр Порошенко и лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк (справа)

22 декабря. На народном вече, на которое пришли 200 тыс. человек, объявлено о создании народного объединения «Майдан»
На фото: нардеп Верховной рады Петр Порошенко и лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк (справа)

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин  /  купить фото

12 января 2014 года. Прошло первое в 2014 году народное вече. На него пришли, по разным оценкам, от 50 до 200 тыс. человек

12 января 2014 года. Прошло первое в 2014 году народное вече. На него пришли, по разным оценкам, от 50 до 200 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель

19 января. На очередное народное вече собрались до 500 тыс. человек

19 января. На очередное народное вече собрались до 500 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

20 января. Начались самые крупные за время независимости Украины беспорядки. Вышедшее из-под контроля лидеров оппозиции новое ультранационалистическое объединение «Правый сектор» (запрещено в России) призвало к «национальной революции», а его активисты вступили в жесткие столкновения с силами правопорядка, объяснив свои действия необходимостью «противостоять диктатуре»

20 января. Начались самые крупные за время независимости Украины беспорядки. Вышедшее из-под контроля лидеров оппозиции новое ультранационалистическое объединение «Правый сектор» (запрещено в России) призвало к «национальной революции», а его активисты вступили в жесткие столкновения с силами правопорядка, объяснив свои действия необходимостью «противостоять диктатуре»

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Единственным из лидеров Майдана в эпицентре оказывается лидер партии УДАР Виталий Кличко (в центре), который пытался остановить беспорядки, но радикальная часть протестующих встретила его нецензурной речевкой футбольных фанатов и залила пеной из огнетушителя

Единственным из лидеров Майдана в эпицентре оказывается лидер партии УДАР Виталий Кличко (в центре), который пытался остановить беспорядки, но радикальная часть протестующих встретила его нецензурной речевкой футбольных фанатов и залила пеной из огнетушителя

Фото: Reuters

По данным МВД Украины, в результате столкновений около 218 милиционеров обратились за медпомощью, 99 из них были госпитализированы. В департаменте здравоохранения Киева сообщали, что к утру 20 января к врачам обратилось 103 участника акции протеста, из которых госпитализировали 42. Штаб оппозиции заявил о 1,4 тыс. пострадавших

По данным МВД Украины, в результате столкновений около 218 милиционеров обратились за медпомощью, 99 из них были госпитализированы. В департаменте здравоохранения Киева сообщали, что к утру 20 января к врачам обратилось 103 участника акции протеста, из которых госпитализировали 42. Штаб оппозиции заявил о 1,4 тыс. пострадавших

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

22 января. Остановить насилие пытались несколько священников, вставших между баррикадами и стражами правопорядка. Однако действия священнослужителей не помогли. В этот день стало известно о первых жертвах

22 января. Остановить насилие пытались несколько священников, вставших между баррикадами и стражами правопорядка. Однако действия священнослужителей не помогли. В этот день стало известно о первых жертвах

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

23-24 января. Протесты распространились по всей Украине. В ряде городов — Тернополе, Львове, Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком — протестующие захватили здания областных администраций

23-24 января. Протесты распространились по всей Украине. В ряде городов — Тернополе, Львове, Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком — протестующие захватили здания областных администраций

Фото: Коммерсантъ / Александр Зобин

Переговоры в ночь на 24 января между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции ни к чему не привели. Власти отклонили большинство требований, а предложенные ими в ответ условия не принял Майдан. Протестующие возвели новые баррикады в правительственном квартале &lt;br>На фото (слева направо): секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, президент Украины Виктор Янукович, министр юстиции Елена Лукаш, советник президента Украины Андрей Портнов, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, руководитель партии УДАР Виталий Кличко и глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок

Переговоры в ночь на 24 января между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции ни к чему не привели. Власти отклонили большинство требований, а предложенные ими в ответ условия не принял Майдан. Протестующие возвели новые баррикады в правительственном квартале
На фото (слева направо): секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, президент Украины Виктор Янукович, министр юстиции Елена Лукаш, советник президента Украины Андрей Портнов, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, руководитель партии УДАР Виталий Кличко и глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок

Фото: Коммерсантъ / Михаил Маркив  /  купить фото

Утро 25 января. Около ста вооруженных молодых людей, ранее захвативших здание Министерства аграрной политики, в масках и камуфляжной форме проникли в здание Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Члены гражданского движения «Общее дело» («Спильна справа») заявили о намерении расположить там «казарму бойцов движения». В этот же день Виктор Янукович согласился на изменение Конституции Украины и заявил о своей готовности создать рабочую группу для перехода к парламентско-президентской республике

Утро 25 января. Около ста вооруженных молодых людей, ранее захвативших здание Министерства аграрной политики, в масках и камуфляжной форме проникли в здание Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Члены гражданского движения «Общее дело» («Спильна справа») заявили о намерении расположить там «казарму бойцов движения». В этот же день Виктор Янукович согласился на изменение Конституции Украины и заявил о своей готовности создать рабочую группу для перехода к парламентско-президентской республике

Фото: Коммерсантъ / Станислав Залесов  /  купить фото

27 января. Захвачено одно из зданий Минюста Украины

27 января. Захвачено одно из зданий Минюста Украины

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

28 января. Премьер-министр Украины Николай Азаров подал прошение об отставке. Вместе с ним президент отправил в отставку все правительство, переведя всех министров в статус и.о. с сохранением полномочий. Верховная рада провела заседание, на котором подавляющим большинством голосов аннулировала 9 из 12 «законов 16 января». Рада приступила к рассмотрению предложенного оппозицией закона об амнистии участникам протестов, для чего было выдвинуто условие освобождения захваченных административных зданий. Здание Минюста освобождено. Выполнение основных требований оппозиции вызвало на баррикадах растерянность

28 января. Премьер-министр Украины Николай Азаров подал прошение об отставке. Вместе с ним президент отправил в отставку все правительство, переведя всех министров в статус и.о. с сохранением полномочий. Верховная рада провела заседание, на котором подавляющим большинством голосов аннулировала 9 из 12 «законов 16 января». Рада приступила к рассмотрению предложенного оппозицией закона об амнистии участникам протестов, для чего было выдвинуто условие освобождения захваченных административных зданий. Здание Минюста освобождено. Выполнение основных требований оппозиции вызвало на баррикадах растерянность

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

29 января. Несколько десятков активистов партии «Свобода» потребовали от активистов «Общего дела» покинуть занятое ими Министерство аграрной политики. После непродолжительной стычки с применением травматического оружия верх взяли активисты «Свободы»

29 января. Несколько десятков активистов партии «Свобода» потребовали от активистов «Общего дела» покинуть занятое ими Министерство аграрной политики. После непродолжительной стычки с применением травматического оружия верх взяли активисты «Свободы»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

9 февраля. На десятом народном вече в Киеве присутствовали около 50 тыс. человек

9 февраля. На десятом народном вече в Киеве присутствовали около 50 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой  /  купить фото

16 февраля. В день следующего веча было освобождено и передано демонстрантами под патронат ОБСЕ здание Киевской городской госадминистрации, а также разблокированы Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская и Полтавская облгосадминистрации. В ответ протестующие требовали закрытия около 2 тыс. уголовных дел против участников протестов и окончательной реабилитации 236 ранее арестованных, а ныне находящихся под домашним арестом демонстрантов

16 февраля. В день следующего веча было освобождено и передано демонстрантами под патронат ОБСЕ здание Киевской городской госадминистрации, а также разблокированы Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская и Полтавская облгосадминистрации. В ответ протестующие требовали закрытия около 2 тыс. уголовных дел против участников протестов и окончательной реабилитации 236 ранее арестованных, а ныне находящихся под домашним арестом демонстрантов

Фото: Коммерсантъ / Роман Пилипей  /  купить фото

16 февраля. Лидеры оппозиционных партий призвали украинцев пройти мирным маршем от Майдана к Верховной раде &lt;br>На фото: лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок

16 февраля. Лидеры оппозиционных партий призвали украинцев пройти мирным маршем от Майдана к Верховной раде
На фото: лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок

Фото: Коммерсантъ / Роман Пилипей

Колонны формировались с 8:30 утра 18 февраля. На митинг собрались не менее 20 тыс. человек. «Мирная» акция вскоре вышла из-под контроля

Колонны формировались с 8:30 утра 18 февраля. На митинг собрались не менее 20 тыс. человек. «Мирная» акция вскоре вышла из-под контроля

Фото: Коммерсантъ / Роман Пилипей  /  купить фото

19 февраля. Вечером был подожжен Дом профсоюзов, где располагался штаб оппозиции, который в итоге сгорел

19 февраля. Вечером был подожжен Дом профсоюзов, где располагался штаб оппозиции, который в итоге сгорел

Фото: Коммерсантъ / Роман Пилипей

К исходу первого дня ожесточенного противостояния цифра погибших дошла до 25 человек, в их число вошли семь милиционеров и журналист газеты «Вести»

К исходу первого дня ожесточенного противостояния цифра погибших дошла до 25 человек, в их число вошли семь милиционеров и журналист газеты «Вести»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

19 февраля. Виктор Янукович призвал оппозицию отказаться от применения силы на Майдане. Президент Украины и лидеры оппозиции объявили перемирие, но радикалы из движения «Правый сектор» (запрещен в РФ) назвали эту договоренность фальшивой. Утром на Майдане вновь начались столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками

19 февраля. Виктор Янукович призвал оппозицию отказаться от применения силы на Майдане. Президент Украины и лидеры оппозиции объявили перемирие, но радикалы из движения «Правый сектор» (запрещен в РФ) назвали эту договоренность фальшивой. Утром на Майдане вновь начались столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

21 февраля. Рада запретила проведение на Украине антитеррористической операции, объявленной руководством СБУ. В середине дня Минздрав Украины сообщил, что за четыре дня столкновений в Киеве погибли 77 человек, пострадали 577 человек. В раде подписано соглашение между властью и оппозицией. Согласно документу, восстановилось действие Конституции Украины 2004 года, президентские выборы должны были быть проведены не позднее декабря 2014 года, а оппозиция должна сдать оружие в МВД. Кроме того, рада проголосовала за освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко. Вечером служащие внутренних войск покинули Киев

21 февраля. Рада запретила проведение на Украине антитеррористической операции, объявленной руководством СБУ. В середине дня Минздрав Украины сообщил, что за четыре дня столкновений в Киеве погибли 77 человек, пострадали 577 человек. В раде подписано соглашение между властью и оппозицией. Согласно документу, восстановилось действие Конституции Украины 2004 года, президентские выборы должны были быть проведены не позднее декабря 2014 года, а оппозиция должна сдать оружие в МВД. Кроме того, рада проголосовала за освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко. Вечером служащие внутренних войск покинули Киев

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

22 февраля. На Украине объявлен двухдневный траур по погибшим во время столкновений

22 февраля. На Украине объявлен двухдневный траур по погибшим во время столкновений

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

22 февраля. Освобожденная Юлия Тимошенко выступила на Майдане: «Я буду гарантом того, что вас больше никто не предаст». Майдану, говорят люди на площади, гаранты не нужны, он сам готов добиться того, чего хочет

22 февраля. Освобожденная Юлия Тимошенко выступила на Майдане: «Я буду гарантом того, что вас больше никто не предаст». Майдану, говорят люди на площади, гаранты не нужны, он сам готов добиться того, чего хочет

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

22 февраля. Активисты взяли под контроль оставленную Виктором Януковичем президентскую резиденцию «Межигорье» в 20 км от Киева, открыв ее для посещения всех желающих. Сам президент улетел в Донецк

22 февраля. Активисты взяли под контроль оставленную Виктором Януковичем президентскую резиденцию «Межигорье» в 20 км от Киева, открыв ее для посещения всех желающих. Сам президент улетел в Донецк

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой  /  купить фото

22 февраля. В Харкькове собрался съезд 3 тыс. депутатов всех уровней, в основном представителей Харьковской, Донецкой, Луганской областей и АРК Крым. Делегаты съезда постановили, что «на период до восстановления конституционного порядка законности» всю власть на себя берут местные советы. В тот же день Верховная рада постановила, что Виктор Янукович, «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий», а также назначила досрочные президентские выборы на май 2014 года

22 февраля. В Харкькове собрался съезд 3 тыс. депутатов всех уровней, в основном представителей Харьковской, Донецкой, Луганской областей и АРК Крым. Делегаты съезда постановили, что «на период до восстановления конституционного порядка законности» всю власть на себя берут местные советы. В тот же день Верховная рада постановила, что Виктор Янукович, «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий», а также назначила досрочные президентские выборы на май 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

23 февраля. Верховная рада Украины возложила на председателя парламента Александра Турчинова (на фото справа) выполнение обязанностей президента Украины. Виктор Янукович прибыл в Крым, откуда в ночь на 24 февраля уехал в Россию

23 февраля. Верховная рада Украины возложила на председателя парламента Александра Турчинова (на фото справа) выполнение обязанностей президента Украины. Виктор Янукович прибыл в Крым, откуда в ночь на 24 февраля уехал в Россию

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

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События, начавшиеся в Киеве в ноябре 2013 года, привели к многочисленным акциям протеста в течение следующих трех месяцев, столкновениям с силовиками, гибели более ста человек и в конечном итоге к смене власти в стране

Фото: AP

21 ноября. Верховная рада не приняла закон об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко. Таким образом, было нарушено главное условие Евросоюза для подписания соглашения об ассоциации. Украинские парламентарии заявили о приостановке переговоров
На фото: председатель Верховной рады Украины VII созыва Владимир Рыбак (слева) и лидер фракции Всеукраинского объединения «Батькивщина» Арсений Яценюк

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель

21 ноября. В 22:00 на площади Независимости (или майдан Незалежности) в Киеве началась стихийная акция протеста. В ней участвовали от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

22-23 ноября. Митинги сторонников евроинтеграции собрались по всей Украине. В Киеве митингующие, несмотря на судебный запрет, установили возле монумента Независимости пять туристических палаток, которые позже разобрали бойцы спецподразделения «Беркут»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин  /  купить фото

24 ноября. Около 10 тыс. сторонников евроинтеграции собрались на митинг во Львове

Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости

24 ноября. В Киеве марш за евроинтеграцию закончился митингом на Европейской площади. Впервые прошли столкновения протестующих с бойцами «Беркута», применялся слезоточивый газ. Оппозиция заявила, что продолжит протесты

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин  /  купить фото

26 ноября. Президент Украины Виктор Янукович в телеэфире обещал, что соглашение Украины с ЕС будет подписано, когда страна будет готова к этому экономически. Кроме того, президент призвал милицию и протестующих не применять силу в ходе акций протеста

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

27 ноября. В Киеве около 3 тыс. манифестантов прошли по проезжей части Крещатика на Майдан

Фото: AP / Sergei Grits

29 ноября. На саммите Восточного партнерства в Вильнюсе Виктор Янукович отклонил предложения ЕС подписать соглашение об ассоциации. В 4 утра «Беркут» начал разгон лагеря на Майдане. Был задержан 31 человек, около 40 — в больнице

Фото: AP / Sergei Chuzavkov

1 декабря. На улицы снова вышли демонстранты, которые требовали уже не евроинтеграции, а отставки президента. На митинг, по оценкам организаторов, пришли 800 тыс. участников, в том числе подкрепление из Львова — 10 тыс. «революционеров», настроенных на борьбу с «донецкой бандой, захватившей Украину». Митингующие прошли шествием до площади Независимости, где снесли ограждения вокруг новогодней елки

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой  /  купить фото

1 декабря. Группа молодых людей пыталась штурмовать здание администрации президента Украины. Для этого в центр пригнали бульдозер

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой

1 декабря. Противостояние между протестующими и бойцами «Беркута» продолжилось

Фото: Reuters

8 декабря. В Киеве прошло народное вече, в котором участвовали, по разным оценкам, от 100 тыс. до 1 млн человек. Они требовали отставки президента и правительства Украины. Тем временем демонстранты под красно-черными флагами снесли установленный на Бессарабской площади памятник Ленину и разбили его

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

9 декабря. Началась подготовка к штурму Майдана. Солдаты внутренних войск и бойцы «Беркута» окружили блокпосты оппозиции в правительственном квартале, после чего начали вытеснять митингующих с прилегающих улиц. Работники коммунальных служб разобрали баррикады. В столкновениях пострадали десять активистов и два сотрудника правоохранительных органов

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин  /  купить фото

В ночь на 11 декабря бойцы «Беркута» попытались штурмовать Майдан. Глава МВД Украины Виталий Захарченко призвал демонстрантов разойтись. Протестующие, заблокированные в здании киевской городской администрации, поливали силовиков водой из пожарных шлангов через открытые окна второго этажа, бросали дымовые шашки. В 9 утра начался штурм Киевской горадминистрации, закончившийся неудачей. В 11 часов утра все силы спецназначения покинули Крещатик и Майдан

Фото: Reuters

19 декабря. Рада проголосовала за освобождение от уголовного преследования участников акций протеста на Майдане

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель

22 декабря. На народном вече, на которое пришли 200 тыс. человек, объявлено о создании народного объединения «Майдан»
На фото: нардеп Верховной рады Петр Порошенко и лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк (справа)

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин  /  купить фото

12 января 2014 года. Прошло первое в 2014 году народное вече. На него пришли, по разным оценкам, от 50 до 200 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель

19 января. На очередное народное вече собрались до 500 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

20 января. Начались самые крупные за время независимости Украины беспорядки. Вышедшее из-под контроля лидеров оппозиции новое ультранационалистическое объединение «Правый сектор» (запрещено в России) призвало к «национальной революции», а его активисты вступили в жесткие столкновения с силами правопорядка, объяснив свои действия необходимостью «противостоять диктатуре»

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Единственным из лидеров Майдана в эпицентре оказывается лидер партии УДАР Виталий Кличко (в центре), который пытался остановить беспорядки, но радикальная часть протестующих встретила его нецензурной речевкой футбольных фанатов и залила пеной из огнетушителя

Фото: Reuters

По данным МВД Украины, в результате столкновений около 218 милиционеров обратились за медпомощью, 99 из них были госпитализированы. В департаменте здравоохранения Киева сообщали, что к утру 20 января к врачам обратилось 103 участника акции протеста, из которых госпитализировали 42. Штаб оппозиции заявил о 1,4 тыс. пострадавших

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

22 января. Остановить насилие пытались несколько священников, вставших между баррикадами и стражами правопорядка. Однако действия священнослужителей не помогли. В этот день стало известно о первых жертвах

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

23-24 января. Протесты распространились по всей Украине. В ряде городов — Тернополе, Львове, Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком — протестующие захватили здания областных администраций

Фото: Коммерсантъ / Александр Зобин

Переговоры в ночь на 24 января между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции ни к чему не привели. Власти отклонили большинство требований, а предложенные ими в ответ условия не принял Майдан. Протестующие возвели новые баррикады в правительственном квартале
На фото (слева направо): секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, президент Украины Виктор Янукович, министр юстиции Елена Лукаш, советник президента Украины Андрей Портнов, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, руководитель партии УДАР Виталий Кличко и глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок

Фото: Коммерсантъ / Михаил Маркив  /  купить фото

Утро 25 января. Около ста вооруженных молодых людей, ранее захвативших здание Министерства аграрной политики, в масках и камуфляжной форме проникли в здание Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Члены гражданского движения «Общее дело» («Спильна справа») заявили о намерении расположить там «казарму бойцов движения». В этот же день Виктор Янукович согласился на изменение Конституции Украины и заявил о своей готовности создать рабочую группу для перехода к парламентско-президентской республике

Фото: Коммерсантъ / Станислав Залесов  /  купить фото

27 января. Захвачено одно из зданий Минюста Украины

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

28 января. Премьер-министр Украины Николай Азаров подал прошение об отставке. Вместе с ним президент отправил в отставку все правительство, переведя всех министров в статус и.о. с сохранением полномочий. Верховная рада провела заседание, на котором подавляющим большинством голосов аннулировала 9 из 12 «законов 16 января». Рада приступила к рассмотрению предложенного оппозицией закона об амнистии участникам протестов, для чего было выдвинуто условие освобождения захваченных административных зданий. Здание Минюста освобождено. Выполнение основных требований оппозиции вызвало на баррикадах растерянность

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

29 января. Несколько десятков активистов партии «Свобода» потребовали от активистов «Общего дела» покинуть занятое ими Министерство аграрной политики. После непродолжительной стычки с применением травматического оружия верх взяли активисты «Свободы»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

9 февраля. На десятом народном вече в Киеве присутствовали около 50 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой  /  купить фото

16 февраля. В день следующего веча было освобождено и передано демонстрантами под патронат ОБСЕ здание Киевской городской госадминистрации, а также разблокированы Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская и Полтавская облгосадминистрации. В ответ протестующие требовали закрытия около 2 тыс. уголовных дел против участников протестов и окончательной реабилитации 236 ранее арестованных, а ныне находящихся под домашним арестом демонстрантов

Фото: Коммерсантъ / Роман Пилипей  /  купить фото

16 февраля. Лидеры оппозиционных партий призвали украинцев пройти мирным маршем от Майдана к Верховной раде
На фото: лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок

Фото: Коммерсантъ / Роман Пилипей

Колонны формировались с 8:30 утра 18 февраля. На митинг собрались не менее 20 тыс. человек. «Мирная» акция вскоре вышла из-под контроля

Фото: Коммерсантъ / Роман Пилипей  /  купить фото

19 февраля. Вечером был подожжен Дом профсоюзов, где располагался штаб оппозиции, который в итоге сгорел

Фото: Коммерсантъ / Роман Пилипей

К исходу первого дня ожесточенного противостояния цифра погибших дошла до 25 человек, в их число вошли семь милиционеров и журналист газеты «Вести»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

19 февраля. Виктор Янукович призвал оппозицию отказаться от применения силы на Майдане. Президент Украины и лидеры оппозиции объявили перемирие, но радикалы из движения «Правый сектор» (запрещен в РФ) назвали эту договоренность фальшивой. Утром на Майдане вновь начались столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

21 февраля. Рада запретила проведение на Украине антитеррористической операции, объявленной руководством СБУ. В середине дня Минздрав Украины сообщил, что за четыре дня столкновений в Киеве погибли 77 человек, пострадали 577 человек. В раде подписано соглашение между властью и оппозицией. Согласно документу, восстановилось действие Конституции Украины 2004 года, президентские выборы должны были быть проведены не позднее декабря 2014 года, а оппозиция должна сдать оружие в МВД. Кроме того, рада проголосовала за освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко. Вечером служащие внутренних войск покинули Киев

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

22 февраля. На Украине объявлен двухдневный траур по погибшим во время столкновений

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

22 февраля. Освобожденная Юлия Тимошенко выступила на Майдане: «Я буду гарантом того, что вас больше никто не предаст». Майдану, говорят люди на площади, гаранты не нужны, он сам готов добиться того, чего хочет

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

22 февраля. Активисты взяли под контроль оставленную Виктором Януковичем президентскую резиденцию «Межигорье» в 20 км от Киева, открыв ее для посещения всех желающих. Сам президент улетел в Донецк

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой  /  купить фото

22 февраля. В Харкькове собрался съезд 3 тыс. депутатов всех уровней, в основном представителей Харьковской, Донецкой, Луганской областей и АРК Крым. Делегаты съезда постановили, что «на период до восстановления конституционного порядка законности» всю власть на себя берут местные советы. В тот же день Верховная рада постановила, что Виктор Янукович, «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий», а также назначила досрочные президентские выборы на май 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

23 февраля. Верховная рада Украины возложила на председателя парламента Александра Турчинова (на фото справа) выполнение обязанностей президента Украины. Виктор Янукович прибыл в Крым, откуда в ночь на 24 февраля уехал в Россию

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

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