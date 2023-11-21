Ярославская областная дума поддержала переименование Ростова

Депутаты Ярославской областной думы проголосовали в поддержку переименования Ростова в Ростов Великий. Решение принято на очередном заседании думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общественное движение «За Ростов Великий!» собрало почти 14 тыс. подписей за смену названия. 13 ноября документы и подписи передали в ярославскую облдуму.

Заместитель председателя думы Антон Капралов уточнил, что переименования района не произойдет, он останется Ростовским. Также господин Капралов связал изменение названия с позитивными переменами в городе. «За более чем 1160-летнюю историю в центре города появится канализация, которая не прямотоком будет течь в озеро Неро, а будет идти в новые очистные канализационные сооружения. И дороги будут, и тротуары, и освещение»,— подчеркнул депутат.

39 из 40 депутатов ярославской облдумы проголосовали за то, чтобы принять к рассмотрению предложение о переименовании, направить соответствующие документы в Ростов и общественную палату Ярославской области, выявить мнение населения Ростова и Ростовского района.

Алла Чижова