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Коммерсантъ FM
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В работе Wildberries произошел сбой

В работе маркетплейса Wildberries произошел сбой. Как в приложении, так и в web-версии при поиске товаров появляется страница «Ничего не нашлось. У нас 80 млн товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Товары, которые были добавлены в корзину, стали недоступны для пользователей. Сервис предлагает добавить их в лист ожидания.

«На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса»,— сообщила пресс-служба компании агентствам ТАСС и «РИА Новости».

Ранее Wildberries после проверки Генпрокуратуры изменил около 20 правил торговли внутри сервиса. Срок рассмотрения претензии о замене товаров стал меньше, покупатели смогут проверять качество посылок за пределами пункта выдачи, а увеличить время доставки продавец сможет лишь по согласованию с потребителем.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Для Wildberries переписали правила».

Петр Бузлаев

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