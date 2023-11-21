«Внешнее окружение проекта впечатляет»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как девелоперы воплощают концепцию вертикального города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MR Group Фото: MR Group

Даниловский район Москвы переживает сейчас активный период трансформации. Здесь появляются современные, респектабельные пространства и новые точки притяжения, благодаря чему локация стала одной из самых привлекательных и быстроразвивающихся.

Здесь возводятся жилые комплексы, расположились бизнес-центры класса A. И в центре этой активности — новые жилые высотки с монументальной архитектурой — проект «Павелецкая Сити». Он возводится н в 5 мин ходьбы от Садового кольца и Павелецкой площади. Рядом в пешей доступности бизнес-кластер, второй по величине после «Москва-Сити». Но не высотный и концентрированный на небольшом участке, а органично интегрированный в городскую структуру и исторический контекст. А еще в пешей доступности торговые центры, в том числе «Павелецкая Плаза», спортивные клубы и стадионы, рестораны и гастропроекты Даниловского рынка, театры и Дом музыки. Дополняют окружающую инфраструктуру несколько парков и скверов, набережная Москвы-реки. Пешком можно дойти до Пятницкой улицы или парка Горького.

Внешнее окружение проекта «Павелецкая Сити», конечно, впечатляет, но не больше, чем собственная инфраструктура. Жилой комплекс «Павелецкая Сити» придерживается принципа вертикального города, где внутри собрано все необходимое для комфортной жизни, — от расположенных на первых этажах кафе и продуктовых магазинов, пекарен, отделений банков, фитнес-студий и салонов красоты до собственного детского сада во дворе. Он откроется уже к началу следующего учебного года. В «Лицеум-Павелецкая», который считается одним из лучших образовательных центров столицы, планируется открыть три группы на 150 мест и секции дополнительного образования для детей от 3 до 17 лет.

Строит жилой комплекс «Павелецкая Сити» MR Group в партнерстве с Level Group. Девелоперы поставили перед собой амбициозную цель — организовать идеальное пространство для комфортной жизни в центре города.