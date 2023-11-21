Свердловский суд отстранил адвоката участника банды, нападавшей на граждан КНР

Свердловский областной суд отстранил адвоката Ладу Андрееву от судебных разбирательств по делу предполагаемой банды уроженцев Таджикистана, нападавшей на жителей КНР. Напомним, на прошлой неделе суд приступил к рассмотрению дела банды, которая, по версии следствия, с 2013 года занимались разбойными нападениями на граждан Китая.

Уголовное дело было возбуждено по ст. пп. а, б ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 209 (участие в устойчивой вооруженной группе или в совершаемых ею нападениях). Обвиняемыми по делу выступают Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов.

Лада Андреева была адвокатом Далерджона Махмаджонова. По данным суда, ее отстранили в связи с тем, что в период с 2013 по 2014 год она принимала участие в разбирательствах по делу банды в качестве гособвинителя. Тогда дело значилось как бесфигурантное. Тогда госпожа Андреева занимала должность заместителя прокурора в Железнодорожном районном суде. Согласно ч.1 ст.72 УПК РФ защитник не вправе участвовать в судебном делопроизводстве по уголовному делу, если ранее участвовал в этом деле в качестве прокурора.

«Мой отвод приведет к нарушению прав моего подзащитного на защиту»,— заявила во время заседания Лада Андреева. Коллеги и подсудимые выступали против отстранения адвоката от судебных разбирательств.

Прокурор отдела гособвинителей по Свердловской области Соколов также не увидел причин для отстранения представителя защиты. «Уголовное дело на тот момент являлось бесфигурантным, Андреевой, являвшейся на тот момент заместителям прокурора в Железнодорожном районном суде, не было известно о причастности подсудимых к делу»,— отметил гособвинитель.

«Ъ-Урал» Лада Андреева заявила, что еще неизвестно, кто будет защитником Далерджона Махмаджонова вместо нее.

Следующее заседание состоится 6 декабря в Свердловском областном суде.

Мария Шараева

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