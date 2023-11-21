Банк России: инфляция в Ярославской области продолжает умеренный рост

В октябре 2023 года годовая инфляция в Ярославской области ускорила свой рост, достигнув отметки 5,39%, что незначительно превышает показатель предыдущего месяца (5,07%). Аналогичная тенденция наблюдается и на уровне Центрального федерального округа и России в целом, где инфляция составила 6,65% и 6,69% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росстат, расчеты Банка России Фото: Росстат, расчеты Банка России

На формирование этой динамики оказали влияние несколько факторов: увеличение издержек производителей, вызванное ослаблением рубля, а также увеличение спроса на отдельные продовольственные товары.

В секторе продовольственных товаров годовой темп прироста цен на них в октябре вырос до 4,68%, по сравнению с предыдущим месяцем (3,35%). Это обусловлено удорожанием импортных компонентов, таких как препараты, кормовые добавки и оборудование, в связи с ослаблением рубля. Под давлением издержек производителей и переработчиков мясной и молочной продукции ускорился годовой рост цен на куриные яйца, мясо птицы, свинину, а также на мясные полуфабрикаты и масло сливочное.

На ценовую динамику также оказала влияние и группа непродовольственных товаров. В октябре годовой темп прироста цен на них снизился до 2,09%, в то время как в России и ЦФО наблюдалась противоположная тенденция — увеличение годового темпа прироста цен.

Эффект высокой сравнительной базы оказал влияние на замедление роста цен на товары для животных в годовом выражении. В отличие от октября 2022 года, когда цены на сухие корма для животных выросли из-за логистических проблем, в октябре 2023 года ситуация стабилизировалась благодаря налаживанию поставок товаров для домашних животных в рамках параллельного импорта.

В сфере услуг наблюдается снижение годового темпа прироста цен до 9,90%, что является положительной динамикой по сравнению с предыдущим месяцем (10,47%). В России и Центральном федеральном округе, напротив, отмечается увеличение годового темпа прироста цен на услуги.

«Основным фактором ускорения инфляции стал высокий потребительский спрос, который позволяет продавцам постепенно переносить возросшие издержки в цены. В регионе стали расти быстрее в годовом выражении цены на продовольственные и непродовольственные товары. В октябре это наблюдалось по широкому кругу товаров, но основной вклад внесли мясопродукты и легковые автомобили»,— прокомментировала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Ранее Правительство Ярославской области со ссылкой на Росстат заявило о самой низкой инфляции в ЦФО — 4,5%, что отличается от данных, предоставленных Банком России.