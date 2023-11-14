Ярославское правительство сообщило о самой низкой инфляции в ЦФО

Инфляция в Ярославской области за 10 месяцев текущего года составила 104,5% по отношению к декабрю 2022 года. Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на данные Росстата.

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Правительство Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ярославская область по итогам октября 2023 года вошла в топ-15 регионов нашей страны с самой низкой инфляцией и лидирует по этому показателю в Центральном федеральном округе»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

По данным правительства, продовольственные товары в области подорожали на 3,8%, непродовольственные товары — на 2,7%, услуги — на 7%. А вот заработная плата в Ярославской области, по данным правительства, росла значительно быстрее, чем цены. Рост средней номинальной начисленной заработной платы в Ярославской области составил в 2023 году 115,6%.

Антон Голицын