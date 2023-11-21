Депутаты Пермской гордумы совершили рабочий выезд на объекты «Т Плюс»

Депутаты Пермской городской Думы побывали с рабочим визитом на энергообъектах ПАО «Т Плюс» в Перми. В ходе выезда директор Пермского филиала энергокомпании Сергей Кругляков рассказал о работе предприятия и выполнении концессионного соглашения по развитию муниципального теплосетевого комплекса краевой столицы. Депутаты ознакомились с работой Оперативно-диспетчерской службы, побывали на одной из крупнейших станций города – Пермской ТЭЦ-6.

Как сообщил Сергей Кругляков, в рамках концессионного соглашения ведется работа по модернизации теплосетевого хозяйства. «На сегодня порядка 73% сетей в Перми старше 25 лет, 20% имеют возраст 10-25 лет и только 8% – до 10 лет. В 2024-2026 годах мы планируем переложить 170 км сетей, сократив средний возраст трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с 32 до 28 лет», – отметил он.

Заместитель главного инженера Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» по эксплуатации тепловых сетей Александр Ермакович отметил, что Оперативно-диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. «В компании организован контроль за работой основного оборудования по всему городу. В режиме онлайн отслеживается режим работы больше 372 тепловых пунктов и 11 насосных станций. Такой мониторинг позволяет оперативно реагировать на любые сигналы о качестве услуг теплоснабжения», – рассказал он.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями для депутатов имеет особое значение. «В этом году мы приглашали на Час депутата и представителей «Новогора», и коллег из «Т Плюс», выезжали на Чусовской водозабор. И вот сейчас на месте оценили работу ТЭЦ-6, а также диспетчерской службы Пермских тепловых сетей. Впечатления от выезда хорошие, специалисты свое дело знают, состояние имущества и хозяйственной базы также вопросов не вызывает. Вместе с администрацией и нашими партнерами из «Т Плюс» будем стремиться к тому, чтобы качество в пермской сфере ЖКХ неуклонно росло», - сказал Дмитрий Малютин.

«Компания будет предоставлять депутатам информацию об объектах, вошедших в двухлетний план ремонтных работ, в разрезе депутатских округов. Это очень пригодится для информирования жителей», – добавил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.

По итогам выезда была отмечена эффективность регулярных выездов депутатского корпуса на объекты «Т Плюс» и намечен план аналогичных мероприятий на 2024 год.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч. Справка Т Плюс Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»