В Сочи планируют за 20 лет построить и модернизировать 500 соцобъектов

По генплану Сочи в ближайшие 20 лет на курорте планируют построить и модернизировать более 500 социальных объектов. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В городе также готовятся к строительству важнейшей автомагистрали — обхода Адлера. По словам мэра, сейчас «стратегически важно сформировать все логистические цепочки для непрерывной работы, стабильной поставки материалов и организации дорожного движения».

23 октября стало известно, что генплан Сочи готовят к согласованию в федеральных и региональных ведомствах. В документе пропишут мероприятия до 2044 года. Помимо расширения социальной инфраструктуры, основными направлениями в нем станут создание безопасной и комфортной городской среды и повышение качества жизни горожан за счет разработки условий для развития предпринимательства и малого бизнеса.

Татьяна Ручкина

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