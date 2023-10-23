Генплан Сочи готовят к согласованию в федеральных и региональных ведомствах

Генеральный план Сочи готовят к согласованию в федеральных и региональных ведомствах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного специалиста Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елену Павленко.

Институт разрабатывает документ по заказу мэрии курорта. В нем пропишут правила и стандарты градостроительной сферы. Мэр Сочи Алексей Копайгородский отмечал, что документ предусматривает строительство не только объектов туристической и жилой инфраструктуры, но и новых ливневок и водопроводов.

В генплане Сочи пропишут мероприятия до 2044 года. Основными направлениями в нем, помимо расширения социальной инфраструктуры, станут создание безопасной и комфортной городской среды и повышение качества жизни горожан за счет разработки условий для развития предпринимательства и малого бизнеса. Также в городе намерены внедрять новые сферы занятости и создавать рабочие места в сфере развития эко- и агротуризма. Утвердить главный градостроительный документ курорта планировали к сентябрю 2023 года.

Татьяна Ручкина

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