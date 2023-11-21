Хозяйка напавших на ребенка собак в Ярославле находится под подпиской о невыезде

В Ярославле хозяйка двух напавших на ребенка собак находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщила глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова на совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хозяйка с напавшими собаками

Фото: Скриншот из видео Александра Обыденнова Хозяйка с напавшими собаками

Фото: Скриншот из видео Александра Обыденнова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 ноября в Дзержинском районе Ярославля на 11-летнего мальчика напали собаки, которых хозяева отпускали на самовыгул. Ребенок получил рваные раны. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Прокуратура намерена через суд с хозяев собаки взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда.

На совещании госпожа Мусинова рассказала, что владелица собак сейчас находится под подпиской о невыезде. «Женщина, владелица этих двух собак, проживала на съемной квартире, Ленинградский, 117, корпус 2. Она из Углича. Против нее возбуждено уголовное дело, из данной квартиры она выехала»,— сказала мэру глава администрации.

Алла Чижова