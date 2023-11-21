Хозяйка напавших на ребенка собак в Ярославле находится под подпиской о невыезде
В Ярославле хозяйка двух напавших на ребенка собак находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщила глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова на совещании в мэрии.
Хозяйка с напавшими собаками
Фото: Скриншот из видео Александра Обыденнова
«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 ноября в Дзержинском районе Ярославля на 11-летнего мальчика напали собаки, которых хозяева отпускали на самовыгул. Ребенок получил рваные раны. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Прокуратура намерена через суд с хозяев собаки взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда.
На совещании госпожа Мусинова рассказала, что владелица собак сейчас находится под подпиской о невыезде. «Женщина, владелица этих двух собак, проживала на съемной квартире, Ленинградский, 117, корпус 2. Она из Углича. Против нее возбуждено уголовное дело, из данной квартиры она выехала»,— сказала мэру глава администрации.