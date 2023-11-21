В ярославском МЧС назвали причину пожара, в котором погиб ребенок

Предварительной причиной пожара в Ярославском районе, в котором погиб ребенок, является курение в квартире. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар произошел в многоквартирном доме 20 ноября в селе Спас-Виталий Ярославского района. В результате погиб 3-летний ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В региональном управлении МЧС рассказали, что тушили пожар 13 спасателей. Из горящей квартиры вынесли двоих человек, еще двое, мать и ее 6-летний ребенок, вышли сами.

«В результате пожара погиб малыш трех лет. Предварительная причина возгорания — курение в квартире»,— сообщили в МЧС.

Алла Чижова