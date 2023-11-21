В Ярославской области возбуждено дело из-за гибели ребенка в пожаре

Ярославские следователи возбудили уголовное дело из-за гибели малолетнего ребенка в пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар произошел в многоквартирном доме 20 ноября в селе Спас-Виталий Ярославского района. В результате погиб 3-летний ребенок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «Следователями и криминалистами регионального следственного управления СК России назначено проведение экспертиз, в том числе пожарно-технической для определения точной причины возгорания, допрашиваются очевидцы происшествия»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Областная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Алла Чижова