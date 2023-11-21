На Курскую АЭС-2 доставили корпус реактора второго энергоблока

На стройплощадку Курской АЭС-2 доставлен корпус реактора второго энергоблока ВВЭР-ТОИ. Об этом сообщили на АЭС. В церемонии встречи оборудования принял участие губернатор Роман Старовойт.

Корпус представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с днищем и патрубками. В нем будет располагаться активная зона, в которой размещается ядерное топливо, а также конструкционные элементы для ядерной реакции и передачи тепловой энергии теплоносителю.

Директор Курской АЭС Александр Увакин напомнил, что 340-тонный корпус реактора способен выдерживать давление в 250 атмосфер, что выше рабочего в 1,4 раза: «Это позволит после 60 лет эксплуатации продлить срок службы ректора еще на 40 лет». Длина корпуса составляет 12 метров.

Транспортировка корпуса проходила комбинированным способом — с помощью водного и наземного транспорта. От места изготовления — завода «Атоммаш» в Волгодонске — оборудование было перевезено на спецпричал Цимлянского водохранилища, погружено на баржу и доставлено в Воронежскую область. Там его перегрузили на автоплатформу; автоколонна двигалась со скоростью до 25 км/ч.

Монтаж корпуса реактора запланирован в нынешнем году.

Напомним, на энергоблоке №1 Курской АЭС-2 уже началась «одна из важнейших предпусковых технологических операций» — пролив систем безопасности на открытый реактор. По словам Романа Старовойта, первый энергоблок будет подключен к единой энергосистеме России в 2025 году.

Какие работы в последнее время велись на втором энергоблоке Курской АЭС-2 — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин