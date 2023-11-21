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Девушка пострадала при опрокидывании машины на кубанской трассе

В Павловском районе Кубани произошло ДТП, в котором пострадала молодая девушка. Водитель иномарки вылетела с дороги, рассказали в пресс-службе ГИБДД Кубани.

По информации ведомства, 24-летняя девушка за рулем «Рено Логан» слишком разогналась и не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась.

Водитель получила травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Мостовском районе края в ДТП погибли два человека. Аварию спровоцировала вышедшая на дорогу корова.

Вячеслав Рыжков

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