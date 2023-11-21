В Мостовском районе два человека погибли в ДТП из-за столкновения с коровой

В аварии, произошедшей в хуторе Центральный Мостовского района Краснодарского края, погибли водители Mercedes и «Лады». Причиной аварии стало столкновение с коровой и другим автомобилем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 20 ноября около 20:00 на 37-м км автодороги «Лабинск — пгт. Мостовской — граница КЧР». Водитель Mercedes сбил внезапно вышедшую на дорогу корову. От удара животное отбросило на встречную полосу, где ее сбила машина скорой медицинской помощи.

После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение, врезалась в стоящую на обочине «Ладу» и опрокинулась. На месте аварии погибли 28-летние водитель и пассажир Mercedes. Еще одного пассажира иномарки и пассажира «Лады» госпитализировали. В автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших нет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Они устанавливают личность владельца коровы, который допустил самовыгул животного.

Татьяна Ручкина

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