Движение большегрузов временно ограничили в Удмуртии по ряду трасс

Сегодня, 21 ноября, в Удмуртии ввели ограничение движения на нескольких дорогах общего пользования для большегрузов. В частности, до 15:00 нельзя будет проехать по трассе «Ижевск — Воткинск (км 51+846) и «Воткинск — Кельчино — граница Пермского края (км 6+322 — км 38+778). Об этом сообщил в Telegram министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ограничение распространяется на грузовые транспортные средства и средств, перевозящие пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах. Допустимая для проезда масса транспортного средства — 6 т.

Напомним, данная мера связана с интенсивным снегопадом в регионе и усиленной работой дорожных служб. Отмечается, что наиболее опасный участок, где фуры не могут подняться в гору, — объездная Воткинска.