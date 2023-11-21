Максимальные по Удмуртии 14 см снега нападало в Ижевске за ночь

В Удмуртии по данным на утро 21 ноября максимальные высоты снежного покрова зарегистрировали на метеостанциях в Ижевске — 14 см, Можге — 13 см, Сарапуле —10 см, Воткинске — 6 см, Игре — 5 см. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 23 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Отмечается, что наиболее опасный участок, где фуры не могут подняться в гору, — объездная Воткинска.

Всего с 23:00 20 ноября в Удмуртии зарегистрировали восемь ДТП, в том числе четыре съезда в кювет. Жители сообщали также о гололедице на дороге — 10 заявлений.