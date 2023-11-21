Три спортивных объекта будут построены в Красногвардейском и Кировском районах

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на территории, ограниченной проспектом Косыгина и улицами Коммуны, Ленской и Белорусской планируется построить два спорткомплекса — крытый футбольный и физкультурно-оздоровительный с бассейном и спортивными залами. Проекты планировки и межевания территории для их возведения одобрены на заседании правительства Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного.

Еще один спортивный объект городские власти намерены построить в Кировском районе. Предполагается, что на территории между дорогой на Турухтанные острова, Кронштадтской улицей и улицей Ивана Зубкова появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и крытый футбольный манеж с искусственным покрытием.

Сроки предполагаемого строительства социальных объектов пока не уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Санкт-Петербурга одобрило целевое предоставление инвесторам земельных участков в Калининском и Приморском районах города. Там планируется построить две новых школы.

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